08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,9 Prozent nach. Gestern legte der Leitindex um 1,5 Prozent auf 8638 Punkte zu.

Sämtliche SMI-Werte sind im negativen Bereich. Am stärksten sind die vorbörslichen Abgaben bei der Credit Suisse (-1,4 Prozent) sowie ABB und UBS (je -1,3 Prozent). Nur leicht im Minus sind die Swatch-Titel (-0,2 Prozent). Die Berenberg Bank stuft die Inhaberaktien auf Hold (Sell) herauf und beziffert das Kursziel neu auf 390 (355) Franken.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,60 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 60 Cent auf 64,65 Dollar.

Hinweise auf ein höheres Ölangebot in den USA drückten laut Händlern auf die Preise. Zahlen des privaten Instituts API zufolge seien die Bestände in einem wichtigen Lager in Oklahoma überraschend stark gestiegen. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die offiziellen Daten zu den US-Ölreserven veröffentlicht.

+++

07:45

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar kaum Regung gezeigt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2406 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend.

Zum Franken bewegt er sich bei einem Stand von 1,1758 innerhalb der jüngsten Spanne. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0.9477 CHF und damit nur minimal mehr als am Dienstagabend.

06:40

Der Leitindex Nikkei fiel um 1,7 Prozent auf 20.951 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,5 Prozent auf 1692 Punkte. Vor allem Technologiewerte standen nach dem Datenskandal bei Facebook unter Druck. Hier fürchten Investoren eine schärfere Regulierung der Branche.

Panasonic-Aktien brachen um sechs Prozent ein, weil der Kunde Tesla mit Problemen kämpft. Ein tödlicher Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht, was auch Anleger an der Wall Street nervös macht.

How I’m Prepared For A Potential Stock Market CRASH [2018] – #Trading https://t.co/cq1KeXQ78D — Stock Tweets (@Mill05A) 28. März 2018

+++

06:35

Der Dollar wertete zur japanischen Währung auf und kostete 105,56 Yen. Der Euro lag im fernöstlichen Handel leicht im Plus bei 1,2415 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)