09:10

Der SMI steht nach Handelsstart bei 10'795 Punkten de facto unverändert da. Die Tendenz ist ganz leicht negativ.

Nach dem jüngsten kräftigen Kursanstieg sei eine Konsolidierung angesagt, heisst es im Markt. Zudem sei die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus weiterhin ein wichtiges Thema. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus liess zuletzt dank der von China angekündigten Massnahmen etwas nach. Ganz gelegt hätten sich die Sorgen aber nicht, schreibt die Credit Suisse in ihrem täglichen Kommentar. Die Grossbank revidiert die Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für China für das Jahr 2020 auf 5,5 Prozent nach unten. Die spürbarsten Auswirkungen seien im 1. Quartal zu erwarten.

Neue Konjunkturdaten aus Europa und den USA dürften die Anleger ebenso interessieren, wie Firmenergebnisse. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit für die Dienstleister. Bei den Bilanzen dürften die Anleger auch darauf achten, was die Firmen zum Einfluss des Coronavirus zu sagen haben, heisst es am Markt.

Dabei stehen die Angaben von ABB (+0,2 Prozent) im Fokus. Der Automationskonzern hat zwar beim Umsatz und beim Auftragseingang tiefere Werte erzielt als im Vorjahr. Die Markterwartungen wurden beim Auftragseingang und Gewinn dennoch übertroffen. Die Dividende für 2019 bleibt stabil. ABB äussert sich zurückhaltend über die weiteren Aussichten. Der Einfluss von Coronavirus auf die Zahlen sei noch nicht quantifizierbar, sagte der Übergangs-CEO Voser an einer Telefonkonferenz.

Während Roche um knapp ein halbes Prozent zulegen, fallen die Aktien von Novartis (-0,3 Prozent) und Nestlé (-0,4 Prozent) etwas zurück. Die Aktien von Swiss Re (unv.) zeigen sich vom Ergebnis von Hannover Re unbeeindruckt. Der deutsche Rückversicherer hat 2019 das Prämienvolumen und den Gewinn gesteigert. Zudem wird der Ausblick für 2020 bestätigt.

Auch Geberit, Lonza und LafargeHolcim (je um ca. 0,4 Prozent im Plus) steigen. Eine eindeutige Tendenz, welche Titel steigen oder fallen, zeigt sich nicht.

Positiv stechen Clariant (+0,5 Prozent) hervor. Research Partners hat die Abdeckung mit dem Rating "Kaufen" aufgenommen.

+++

08:35

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1037 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro minim an Wert verloren und ist wieder unter die Marke von 1,07 Franken gesunken, Aktuell kostet ein Euro 1,0695 Franken, während der Dollar zu 0,9687 Franken gehandelt wird.

Zur Wochenmitte dürften sich die Anleger am Devisenmarkt zum einen für neue Konjunkturdaten interessieren. In vielen Weltregionen werden die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit veröffentlicht. Die Unternehmensumfrage für die Dienstleister gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Diese hatte sich zuletzt etwas aufgehellt.

+++

08:10

Der SMI fällt um 0,25 Prozent auf 10'774 Punkte zurück: So berechnet Julius Bär die Vorbörse. Alle 20 SMI-Aktien stehen tiefer, wobei ABB nach den Jahreszahlen um 1,2 Prozent beim Börsenstart besonders unter Verkaufsdruck geraten könnte.

Schweiz - Gewinn des Elektrokonzerns ABB bricht um ein Drittel ein https://t.co/GXC9cNKOEo pic.twitter.com/SiJx9zOFC7 — cash (@cashch) February 5, 2020

Am breiten Markt bietet sich ein ähliches Bild. Ausreisser nach oben sind Partners Group und Georg Fischer (je +0,3 Prozent) sowie Clariant (+0,8 Prozent) nach einer Kaufempfehlung.

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas erholt, nachdem sie am späten Dienstagabend auf neue einjährige Tiefstände gefallen waren. Händler sprachen von der Sorge über ein hohes Überangebot am Erdölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,45 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 50,02 Dollar.

+++

06:15

Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,1 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 23'349 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1702 Punkten.

-Yuan ⬇, weakening past 7 per dollar again

-Japan, China, Hong Kong, South Korea stocks ⬆

-Tesla ⬆ after earningshttps://t.co/idHjbYj2Hr pic.twitter.com/wAwm2EFIcD — Bloomberg Markets (@markets) February 5, 2020

Die Hoffnung auf zusätzliche Impulse zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs hob trotz des Risikos einer weiteren Ausbreitung der Epidemie die Stimmung der Anleger. China und andere Länder haben in dem Versuch das Virus einzudämmen Reisebeschränkungen verhängt, Unternehmen Produktionsstätten und Filialen geschlossen, Flugverbindungen nach China sind ausgesetzt. Die wirtschaftlichen Folgen für die zweitgrößte Volkswirtschaft könnte das verlangsamte Wirtschaftswachstum weiter bremsen.

Viele Investoren argumentieren, dass jede Verlangsamung vorübergehend sein würde und dass die politischen Schritte Chinas Grund genug seien, optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten zu bleiben - aber bisher hat China keinen Weg gefunden, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. "Wir werden einen starken Tag in Asien haben, aber ob dies die Umkehrung eines Abwärtstrends ist, bleibt abzuwarten", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney.

+++

06:10

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,47 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0037 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9697 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1034 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0701 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3015 Dollar.

+++

06:05

Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag trotz der Verbreitung des Coronavirus weiter aufgehellt. Der Dow Jones Industrial setzte die Erholung vom Vortag fort und stieg um 1,44 Prozent auf 28'807 Punkte. Damit ist die schwere Kursscharte vom Freitag fast wieder ausgewetzt, als der Dow wegen der rasanten Ausbreitung des Virus auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,5 Prozent auf 3297,59 Zähler vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 2,28 Prozent auf 9334,06 Punkte nach oben. Damit markierte der Index trotz der epidemischen Lungenkrankheit ein Rekordhoch. Das galt auch für die Papiere des Schwergewichts Microsoft , die um 3,3 Prozent zulegten.

In schwindelerregende Höhen schwangen sich erneut die Aktien von Tesla auf. Waren die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen am Vortag bereits um 20 Prozent nach oben geschnellt, so schossen sie nochmals um 13,7 Prozent auf gut 887 US-Dollar aufwärts. Auf dem Rekordhoch von fast 970 Dollar hatte den Papieren nur etwas mehr als drei Prozent bis zur magischen Marke von 1000 Dollar gefehlt.

(cash/AWP/Reuters)