08:05

Der SMI wird wohl mit leichten Kursgewinnen in den Handel gehen. Laut Daten der Bank Julius Bär notiert der Schweizer Leitindex 0,15 Prozent höher bei 10'956 Punkten. Gestern schloss der SMI mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 10'940 Zählern.

Sämtliche SMI-Titel werden höher gehandelt. Die deutlichsten vorbörslichen Zugewinne verzeichnet Lonza (+1,1%). Am breiten Markt gewinnt die Straumann-Aktie 1,1 Prozent. Der Dentalimplantatespezialist legte am Morgen Zahlen vor und übertrifft beim Gewinn die Erwartungen deutlich. Vom Ausblick hatte man sich aber mehr erhofft.

+++

07:55

In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das wichtige Industriemetall gewinnt am Dienstag 0,5 Prozent und ist mit 8437 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor neun Jahren.

+++

07:35

Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ohne Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street hatte der Dax zum Wochenanfang 0,4 Prozent höher bei 14.109 Punkten geschlossen. "Auch wenn die Coronavirus-Pandemie sich noch lange nicht aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern befindet, wächst die Hoffnung, dass das Licht am Ende des Tunnels sukzessive heller wird und damit näher rückt", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Die Rekordjagd von Dow Jones, Dax & Co. ist Experten zufolge noch nicht beendet. Nach einer Flut von Firmenbilanzen können Investoren aber einen Tag lang durchatmen. Aus dem Ausland kommen vorläufige Zahlen des Bergbaukonzerns Glencore für das abgelaufene Geschäftsjahr. Auch das niederländische Chemieunternehmen DSM legt Zahlen vor. Auf der Konjunkturseite blicken die Anleger auf den ZEW-Index, der Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis geben soll. Analysten erwarten hier kaum Veränderungen. Zudem wird eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Euro-Zone im vierten Quartal erwartet

+++

07:10

Die Händler am Devisenmarkt warten am Dienstag zunächst auf frische Impulse. Der Euro bewegt sich unter dem Strich bislang kaum. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2137 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro in einer engen Spanne um die Marke von 1,08 Franken. Derzeit liegt er mit 1,0797 wieder knapp darunter. Auch der US-Dollar hat sich auf 0,8893 von 0,8903 über Nacht leicht abgeschwächt.Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Montag blieben die Finanzmärkten in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fielen somit als Orientierungspunkt für die Investoren aus. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen.

+++

06:30

Der Bitcoin nähert sich wieder der Marke von 50 000 Dollar. In der Nacht auf Dienstag stieg der Kurs der weltweit bekanntesten und wichtigsten Digitalwährung bis auf 49 938 Dollar, verlor danach aber wieder etwas an Wert. Zuletzt lag der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp mit rund 49 000 Dollar aber immer noch in Reichweite der symbolträchtigen Marke über dem Niveau vom Montag. Der Bitcoin war bereits am Sonntag fast auf 50 000 Dollar gestiegen, war aber am Montag dann bis auf rund 46 000 Dollar abgesackt.

Bitcoin extends its rally to an all-time high close to $50,000. The token climbed as much as 3.6% to $49,913 in Asian trading Tuesday. https://t.co/M2u1Ov8J8m #Bitcoin — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 16, 2021

+++

06:20

Der SMI notiert rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,27 Prozent höher. Gestern schloss der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 10'940 Punkten.

+++

06:10

Der Optimismus der Anleger über die globale wirtschaftliche Erholung und in Erwartung niedriger Zinsen treibt am Dienstag die asiatischen Börsen weiter an. "Es gibt ein klares Gefühl dafür, dass die Zinsen noch einige Zeit niedrig bleiben und der Appetit der Investoren auf Aktien stark bleibt, so dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass sich die Märkte noch einige Zeit halten", sagte John Milroy, Berater bei Ord Minnett.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 30.604 Punkten und kletterte auf ein 30-Jahres-Hoch. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1973 Punkten.

-U.S. futures ⬆️

-Hong Kong's Hang Seng rises 1.7%

-Japan, Australia and South Korea stocks ⬆️

-Oil holds above $60 as U.S. cold snap disrupts supply

-Yield on 10-year Treasuries jumps to 1.24% https://t.co/4Zmxq4Kgm2 pic.twitter.com/YzNOEx4Q7h — Bloomberg (@business) February 16, 2021

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 1,79 Prozent und erreichte ein 32-Monats-Hoch an seinem ersten Handelstag nach dem Mond-Neujahr-Fest.

Die Märkte auf dem chinesischen Festland sind wegen der Feiertage bis Donnerstag geschlossen.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 105,60 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4542 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8890 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2137 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0792 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3941 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)