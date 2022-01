06:25

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich um 1 Prozent im Plus.

Der Schweizer Blue-Chip-Index schloss am Freitag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 12'104 Punkten. Damit verbuchte das Börsenbarometer den vierten Wochenverlust in Folge. Händler erklärten, die Angst vor einer raschen Straffung der US-Geldpolitik und vor einer konjunkturellen Flaute sitze den Anlegern in den Knochen.

Termingeschäfte an den US-Börsen: Dow Jones Futures: +0,12 Prozent

S&P 500 Futures: +0,12 Prozent

Nasdaq Futures: +0,22 Prozent

+++

06:20

Die asiatischen Börsen legen am Montag zunächst zu. Die Anleger blicken in dieser Woche auf US-Arbeitsmarktdaten und die erwartete Zinserhöhung der Bank of England (BoE), die wahrscheinlich erneut die Zinsen erhöhen und damit den weltweiten Trend zu einer strafferen Geldpolitik fortsetzen wird.

-Japan’s Topix Index rises 0.9%

-Shares fall in Australia

-Technology equities boost Hong Kong stocks

-European futures rise

-Oil rises 1.4% to $88 a barrelhttps://t.co/sqM4Ilw6s4 — Bloomberg Markets (@markets) January 31, 2022

"Wir weisen darauf hin, dass die Märkte die Zinserhöhungen der Fed zu Beginn der letzten beiden Zinserhöhungszyklen unterbewertet haben und wir glauben, dass dies wieder der Fall sein wird", sagt Ethan Harris, Chefökonom der Bank of America. "Wir gehen davon aus, dass die Fed ab März bei jeder verbleibenden Sitzung in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, was insgesamt sieben Zinserhöhungen und vier weitere im nächsten Jahr bedeutet", fügt er hinzu. "Damit würde der Leitzins bis Ende 2023 auf 2,75-3,00 Prozent steigen, was Wachstum und Inflation bremsen dürfte."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert bei 1,2 Prozent höher bei 27'039 Punkten.

Die Börse in Shanghai blieb wegen eines Feierstags geschlossen.

+++

4:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 115,54 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3605 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9313 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1159 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0394 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3410 Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)