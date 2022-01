07:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Richemont: RBC erhöht auf 173 (157) Fr. - Outperform

Swiss Re: UBS erhöht auf 87 (84) Fr. - Sell

ABB: Jefferies erhöht auf 30 (29) Fr. - Hold

Kühne+Nagel: UBS senkt auf 270 (339) Fr. - Neutral

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 1,67 Prozent tiefer eingeschätzt.

06:00

Die asiatischen Aktien sind am Donnerstag nach den Aussagen der US-Notenbank zur Geldpolitik auf den niedrigsten Stand seit mehr als 14 Monaten gefallen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent tiefer bei 26.321 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1854 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, signalisierte infolge der Inflation Pläne für eine kontinuierliche Straffung der Zinspolitik. "Powell legt sich nicht auf den Umfang oder die Häufigkeit von Zinserhöhungen und auch nicht auf den Zeitpunkt des Bilanzabbaus fest. Ich denke, das verschafft ihm etwas Spielraum bei der Frage, wie schnell und mit welcher Geschwindigkeit er die Geldpolitik in den USA normalisieren will. Es ist sehr datenabhängig und deshalb beobachten wir Wirtschaftsdaten, insbesondere Inflationsdaten und Daten zu den Inflationserwartungen, die meiner Meinung nach eine aggressivere geldpolitische Straffung auslösen könnten", sagte David Chao, Marktstratege bei Invesco.

