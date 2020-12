10:55

Die weiter grassierende Coronavirus-Pandemie und ein drohender harter Bruch zwischen Grossbritannien und der EU schicken Europas Börsen auf Talfahrt. Dax und EuroStoxx50 fallen am Freitag um jeweils ein knappes Prozent auf 13.179 beziehungsweise 3494 Punkte. "Der jüngste Rekord bei den Neuinfektionszahlen, aber auch bei den Todesfällen, lassen einen harten Lockdown über die Weihnachtstage immer wahrscheinlicher werden", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte war die anhaltende Stärke des Euro. Der blieb mit 1,2126 Dollar in Reichweite seines Zweieinhalb-Jahres-Hochs vom Monatsanfang. Devisenanleger seien noch mit der Nachlese des EZB-Entscheids vom Donnerstag beschäftigt, sagte Portfoliomanager Andrew Mulliner vom Vermögensverwalter Janus Henderson. Die Aufstockung der Wertpapierkäufe sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Eine zusätzliche Ausweitung sei nicht in Sicht.

Aktueller Stand an den wichtigsten internationalen Börsen (10:50 Uhr):

Am Aktienmarkt greifen Investoren wieder bei denjenigen Werten zu, die als Profiteure der Beschränkung des öffentlichen Lebens gelten. So gewinnen die Titel des Essenslieferanten Delivery Hero knapp drei Prozent. Die Papiere des Kochbox-Versenders HelloFresh klettern sogar um bis zu neun Prozent auf ein Rekordhoch von 62,85 Euro. Shop Apotheke rückten 3,5 Prozent vor.

Gefragt war auch BioNTech, nachdem der Coronavirus-Impfstoff des Mainzer Unternehmens eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Zulassung in den USA genommen hatte. BioNTech-Aktien legten 1,7 Prozent zu. Sein Partner Pfizer gewann im vorbörslichen US-Geschäft ähnlich stark.

10:15

Die Schweizer Börse weitet am Vormittag ihre Verluste, gemessen am SMI (-0,5%), aus. Finanztitel wie Swiss Life, Swiss Re oder die beiden Grossbanken UBS und CS verlieren zwischen 1,5 und 2 Prozent. Mit Abstand am meisten zulegen kann weiterhin Richemont.

09:30

Eine starke chinesische Nachfrage und Käufe spekulativ orientierter Anleger hieven den Nickelpreis auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Das zur Stahlherstellung benötigte Industriemetall verteuert sich an der Londoner Börse LME um 1,3 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 17.660 Dollar je Tonne. Der Terminkontrakt an der Börse Shanghai gewinnt sechs Prozent und notiert mit 130.880 Yuan (20.013 Dollar) je Tonne so hoch wie zuletzt vor 13 Monaten.

09:10

Die Schweizer Börse geht mit Verlusten in den letzten Tag der Handelswoche. Den leicht negativen Vorgaben aus den USA und Teilen Asiens schliesst sich der Markt damit an. Nach wie vor belaste die Corona-Pandemie die Märkte, sagt ein Händler. So wollen einige Länder die Massnahmen gegen die Pandemie verschärfen. In Deutschland droht gar ein neuer Lockdown. Zudem ist eine Einigung bezüglich Brexit nicht in Sicht.

Aber auch dass in den USA noch immer kein neues Hilfspaket zur Stützung der Corona-geschädigten Wirtschaft auf den Weg gebracht worden sei, drücke auf die Stimmung, heisst es weiter. Solange diese Vereinbarung nicht stehe, dürfte der Markt volatil bleiben.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr 0,18 Prozent niedriger mit 10'377,08 Punkten. Der breite SPI verliert 0,11 Prozent auf 12'909.06 Punkte. Grösster Gewinner ist Richemont (+0,8%).

Im Fokus stehen die Aktien von Zurich (-0,77%). Der Versicherer übernimmt nicht unerwartet vom US-Konkurrenten MetLife die Sparten Schaden- und Unfallversicherung für einen Gesamtpreis von 3,94 Milliarden Dollar. Im November hatte die Zurich bestätigt, dass mit MetLife Gespräche darüber geführt werden.

Adecco gewinnen 2 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Personalvermittlers auf "Buy" von Hold" hochgestuft.

Eine Kurszielerhöhung von Citi verschafft LafargeHolcim bisher keinen Schwung (-0,5%). Die US-Bank hat das Kursziel auf 59 von 53 Franken angehoben und empfiehlt den Titel des Zementherstellers zum Kauf.

Am breiten Markt sorgt ein Analystenkommentar der Credit Suisse bei Ascom (+3,7% vorbörslich, noch kein Kurs nach Eröffnung) für Auftrieb.

08:25

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

Belimo: Berenberg erhöht auf 8'250 (8'000) CHF - Buy

Adecco: Deutsche Bank erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 65 (48) Fr.

Sonova: Commerzbank erhöht auf 230 (215) CHF - Hold

LafargeHolcim: Citigroup erhöht auf 59 (53) Fr. - Buy

Dätwyler: UBS erhöht auf 264 (225) Fr. - Buy

Arbonia: Research Partners erhöht auf 17,00 (13,50) Fr. - Kaufen

Ascom: Credit Suisse nimmt mit Outperform - Ziel 15,80 CHF wieder auf

APG SGA: Research Partners senkt auf Verkaufen (Halten) - Ziel 160 CHF

08:05

Die Schweizer Börse zeigt im vorbörslichen Handel rund eine Stunde vor Börseneröffnung leichte Verluste. Der SMI notiert 0,15 Prozent im Minus bei 10'381 Punkten.

Zulegen kann Zurich (+0,8%). Die Versicherungsgruppe meldete am Morgen die Übernahme der Sach- und Unfallversicherung des US-Konkurrenten MetLife. Ebenfalls leicht zulegen können Richemont und LafargeHolcim. Grösste Verlierer sind ABB und UBS (je -0,55%).

07:35

Am Tag nach dem EZB-Entscheid wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag war er 0,3 Prozent niedriger bei 13.295,73 Punkten aus dem Handel gegangen. Die EZB habe das geliefert, was von ihr erwartet worden sei, aber mehr auch nicht, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Dennoch sei eine Jahresendrally in der zweiten Dezemberhälfte möglich: In den USA könnte es ein Konjunkturprogramm geben, die US-Notenbank Fed könnte noch mehr Liquidität zur Verfügung stellen und damit die Wirkung der Geldgeschenke der EZB verstärken.

Zugute kommt den Notenbanken die weiterhin niedrige Inflation: Börsianer dürften dabei auf die Daten aus Deutschland und den USA achten, die im Tagesverlauf vorgelegt werden. Daneben wird der Index für das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan im Dezember veröffentlicht. Der Konsum steuert in den USA mehr als zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung bei. Kopfschmerzen bereiten Anleger aber die immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Sie haben eine Debatte über eine bundesweite Verschärfung der aktuellen Pandemie-Restriktionen ausgelöst.

07:20

Der Euro ist am Freitag gestiegen und knüpft damit an die Kursgewinne vom Vortag an. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2158 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vortag.

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro seitwärts. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0766 Franken und damit in etwa gleich viel wie am Vorabend mit 1,0769. Der US-Dollar notiert derweil mit 0,8854 Franken ein wenig schwächer als am Vortag.

07:00

Die IG Bank taxiert den SMI rund zwei Stunden vor Börseneröffnung 0,37 Prozent im Minus. Damit würde der Schweizer Leitindex den negativen Vorgaben aus Asien folgen.

06:10

Die Böse in Trokio hat sich am Freitag schwächer gezeigt. Unsicherheiten über den Brexit und steigende Corona-Zahlen drückten auf die Stimmung, sagten Marktteilnehmer. Auch das immer noch fehlende Hilfspaket in den USA belaste den Markt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 26.613 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1774 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 103,98 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5368 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8855 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2156 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0767 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3320 Dollar.

22:30

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben sich am Donnerstag nach einem schwachen Beginn in unterschiedliche Richtungen entwickelt - wobei Tech-Werte die Nase vorn hatten. Insgesamt waren die Kursbewegungen überschaubar - neben den weiter rasant steigenden Corona-Infektionszahlen standen enttäuschende Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus. Heraus stach allerdings der Apartment-Vermittler Airbnb , der ein noch furioseres Börsendebüt hinlegte als am Mittwoch der Essenslieferer Doordash .

Der Dow Jones Industrial dämmte am Ende bei 29 999,26 Punkten sein Minus auf 0,23 Prozent ein. Zur Wochenmitte hatte der US-Leitindex abermals ein historisches Hoch markiert. Der vortags schwache, marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag letztlich 0,13 Prozent auf 3668,10 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es indes nach dem klaren Rücksetzer vom Vortag um 0,30 Prozent auf 12 401,74 Zähler hoch.

