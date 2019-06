07:30

Die Furcht vor den Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China für die Weltwirtschaft schickt den Ölpreis am Montag auf Talfahrt. Brent notiert mit 60,55 Dollar je Barrel so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten. Der Goldpreis steigt im Gegenzug auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 1311,99 Dollar je Feinunze.

Six month gold chart in US dollars per ounce. pic.twitter.com/7ZgxSV6sAK

— Ron Loewen (@ronloewen) 2. Juni 2019