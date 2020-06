06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag ein Prozent höher bei 22'475 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1574 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um ein Prozent.

Bei den Einzelwerten stand Softbank mit einem Plus von zunächst 3,5 Prozent im Fokus. Der Technologie-Investor hat Aktienrückkäufe angekündigt.

-South Korea's Kospi Index 2.3%

-Japan, Hong Kong, Australia stocks

-U.S. futures

-Oil to $35 a barrel

-The Bloomberg Dollar Spot Index Here are the main moves in markets https://t.co/cZlMYiNPZL pic.twitter.com/ljTKIuxuIt — Bloomberg Middle East (@middleeast) June 12, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,14 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,0770 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9482 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1217 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0637 Franken.

+++

05:00

Nach dem jüngsten Kursrutsch hatten Anleger am Donnerstag die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt genutzt. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten um 1,1 Prozent auf 25.745 Punkte. Der technologielastige Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 legten je rund ein Prozent zu, nachdem alle drei am Mittwoch mehr als zwei Prozent verloren hatten.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)