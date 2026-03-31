Ein positiver ⁠Analystenkommentar hat Südzucker einen Kurssprung beschert. Die Aktien ‌des grössten Zuckerkonzerns Europas steigen ‌um mehr als ​elf Prozent auf 13,50 Euro. Die Experten der britischen Grossbank Barclays haben sie auf «Overweight» nach zuvor «Underweight» hochgestuft und das Kursziel auf ‌15 von neun Euro angehoben. Zur Begründung verwiesen sie auf die gestiegene Nachfrage nach ​Ethanol als Benzinbeimischung infolge des Nahost-Konflikts. ​Dies dürfte das Betriebsergebnis ​der Südzucker-Tochter CropEnergies kurzfristig mehr als verdoppeln. Zugleich ‌sorgen die höheren Ethanolpreise dafür, dass Zuckerrohrproduzenten in Brasilien und Thailand vermehrt von Zucker auf ​Ethanol ​umstellen, da ⁠aus Zuckerrohr beide Produkte hergestellt ​werden können. Dadurch ⁠dürfte das globale Zuckerangebot sinken. In ‌der Folge erwarten die Barclays-Analysten steigende EU-Zuckerpreise ab Juli, was eine Erholung im ‌Zuckersegment von Südzucker begünstigen ​dürfte.