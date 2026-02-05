Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag gegen Mittag nach einem gehaltenen Start etwas deutlicher im Minus. Der Leitindex SMI bewegt sich dabei derzeit leicht über dem Tagestief. Gebremst wird der Gesamtmarkt auf hohem Niveau von Gewinnmitnahmen bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis. Eine gewisse Zurückhaltung herrsche zudem allgemein im Vorfeld der Zinssitzung des EZB am frühen Nachmittag, heisst es in Marktkreisen. Ein Zinsschritt wird dabei zwar nicht erwartet, aber Hinweise auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Bis vor kurzem schien eine weitere Senkung der Zinsen für die EZB kein Thema zu sein. Das hat sich mittlerweile aber geändert.