Für Verunsicherung sorgte nach wie vor der Krieg im Nahen Osten. Das «Wall Street Journal» hatte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zwar mit der Aussage zitiert, ‌er sei bereit, den Militäreinsatz gegen den Iran zu beenden. Die komplexe Operation zur Wiedereröffnung der für Öltransporte wichtigen Strasse von Hormus wolle er ​dabei auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die Ölpreise stoppten ​nach dem Bericht zwar ihren Aufwärtskurs. ​Dennoch steuerten sie im März auf ihren grössten Monatsanstieg seit Beginn der Aufzeichnungen zu. «Das ‌belastet vor allem Technologieaktien, weil sich dadurch auch der milliardenschwere Ausbau von KI-Rechenzentren verteuert», sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.