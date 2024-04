Für zusätzliche Unterstützung sorgen die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft. Dies dränge die schwachen Ergebnisse der Branchenvertreter Meta und IBM wieder etwas in den Hintergrund, heisst es am Markt. Wie stark die Erholung letztlich aber ausfällt und ob es für eine positive Wochenbilanz reicht, hängt laut Händlern auch von den US-Daten ab, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Mit dem PCE-Deflator, dem bevorzugten Inflationsmass der US-Notenbank, werden weitere Preisdaten veröffentlicht. Der am Vortag veröffentlichte BIP-Deflator, der die rein binnenwirtschaftliche Inflationsentwicklung in den USA anzeigt, war stark gestiegen.