Die Schweizer Börse hat die Vortagesverluste am Mittwoch teilweise wieder aufgeholt. Die Anleger nutzen die jüngste Kursschwäche als Einstiegsgelegenheit, erklärten Händler. Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss 0,2 Prozent auf 11'082 Punkte. Die italienische Regierung beruhigte die Gemüter mit der Festlegung einer Obergrenze für ihre beschlossene Sondersteuer auf Bankgewinne. Am Vortag hatte zudem die Herabstufung der Bonitätsnote einiger US-Banken die Investoren nervös gemacht. Grössere Kursgewinne wurden am Mittwoch aber durch Konjunktursorgen verhindert. Die Verbraucherpreise in China sanken erstmals seit Jahren und liessen die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft damit in die Deflation abgleiten.