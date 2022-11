Die Anleger in Asien lassen sich am Dienstag von den steigenden Corona-Zahlen in China und den erneuten Beschränkungen nicht entmutigen. Die Volksrepublik hat mit zahlreichen Ausbrüchen zu kämpfen, von Zhengzhou in der zentralen Provinz Henan bis Chongqing im Südwesten. "Die Covid-Situation in China steht im asiatischen Handel wirklich an allererster Stelle", sagte Redmond Wong von Saxo Markets in Hongkong. Der Anstieg der Fälle in den Produktionsstandorten könnte zu weiteren Unterbrechungen der Lieferkette führen.