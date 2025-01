Die Shanghaier Börse tendiert am Freitag schwächer. Der dortige Leitindex verliert 0,5 Prozent auf 3.247,54 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen bleibt fast unverändert bei 3.817,56 Punkten. Der weit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans (MIAPJ0000PUS) steigt um 0,33 Prozent, war aber auf dem Weg zu einem Rückgang von fast 1 Prozent für diese Woche. An der japanischen Börse wurde nicht gehandelt.