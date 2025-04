Die Entscheidung des US-Pharmakonzerns Pfizer, seine Pläne zur Entwicklung eines Abnehmmedikaments einzustellen, stützt die Aktien von Rivalen. Die Titel von Novo Nordisk und Eli Lilly geben 3,7 und 1,6 Prozent nach. In einer Versuchsreihe mit dem einmal am Tag verabreichten Medikament Danuglipron sei es bei einem Patienten zu Leberproblemen gekommen, teilt Pfizer am Montag mit. Daher verfolge der Konzern die Pläne für dieses Mittel nicht weiter, Forschungen in dem Bereich dauerten aber an. Nordnet-Analyst Per Hansen mahnte zur Vorsicht: «Die Entscheidung von Pfizer zeigt, dass auch Projekte von Novo Nordisk, Eli Lilly oder aufstrebenden Konkurrenten scheitern können.» Die Pfizer-Aktie notiert nach der Ankündigung knapp ein halbes Prozent im Plus.