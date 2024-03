Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Die Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 25 Basispunkte am Donnerstag hat die Risikostimmung der Anleger offenbar auch in Asien angeheizt. «Es schadet nicht, wenn die Zentralbanken ihre Geldpolitik lockern, das ist sicher», sagte Rob Carnell, ING's regionaler Leiter des Research für den asiatisch-pazifischen Raum. Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, sagte am Freitag, dass die Zentralbank ihre Käufe von Staatsanleihen zwar zurückfahren, dies aber vorerst noch nicht tun werde. «Wir haben ziemlich stark auf dem Markt für Staatsanleihen interveniert. Wir würden unsere Anleihekäufe in Zukunft gerne reduzieren. Aber im Moment wollen wir erst einmal abwarten, wie die Märkte unsere neue Politik aufnehmen», sagte Ueda im Parlament. Die BOJ hatte am Dienstag einen Kurswechsel vollzogen und kehrte sich ultralockeren Geldpolitik ab.