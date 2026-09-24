Investoren ‌blickten mit Spannung auf das Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald ‌Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, ​bei dem es um die Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI), den Iran-Krieg und die Spannungen um Taiwan gehen soll. Noch vor den für Donnerstag geplanten Gesprächen erklärte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die beiden Wirtschaftssupermächte bereits vereinbart hätten, ihren Waffenstillstand im ‌Handelsstreit bis zum 10. Januar zu verlängern. «Diese Verlängerung fiel kürzer aus, als von US-Vertretern im Vorfeld angedeutet worden war, bietet jedoch mehr Zeit, um eine längerfristige Einigung ​zu erzielen», schrieben die Analysten der Deutschen Bank.