13:30
Aktien der grossen US-Tech-Konzerne geben vorbörslich nach: Die Papiere der Google-Mutter Alphabet fallen vorbörslich um 2,6 Prozent, Meta gibt 0,5 Prozent nach. Besonders hart traf es die Halbleiterbranche. Die Aktien von Nvidia, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, verlieren rund drei Prozent. Die Papiere der Konkurrenten AMD und Intel rutschen um knapp sechs beziehungsweise acht Prozent ab. Bei den Speicherchip-Herstellern geben Micron und SanDisk jeweils rund neun Prozent nach. Der Fonds Roundhill Memory ETF bricht um 12,5 Prozent ein.
Auch die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX steuern mit einem Minus von rund fünf Prozent auf den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten zu. Das Unternehmen hatte sich angesichts steigender Ausgaben kürzlich zum ersten Mal über den Anleihemarkt frisches Geld besorgt und ist damit ebenfalls anfälliger für steigende Finanzierungskosten.
+++
13:00
Die Furcht vor einer baldigen Zinserhöhung in den USA beschert amerikanischen Technologiewerten und Chip-Konzernen vor US-Börsenstart kräftige Verluste. Anleger stellten sich zunehmend auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh ein. Dies setzt vor allem sogenannte Hyperscaler unter Druck, die den massiven Ausbau ihrer Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend über den Schuldenmarkt finanzieren. Höhere Zinsen würden diese Kredite verteuern.
+++
12:15
Der Dollar tendierte am Dienstagmorgen leicht fester, was Marktbeobachter auf die gestiegenen Zinserwartungen in den USA zurückführen. Zum Franken hat sich der Dollar im Tagesverlauf leicht verteuert und notierte zuletzt bei 0,8100 Franken. Die runde Marke von 0,81 war bereits gestern kurzzeitig überschritten worden. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar etwas leichter und wurde zuletzt zu 1,1410 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9242 Franken ebenfalls unverändert.
+++
11:45
Der Leitindex SMI notiert gegen Mittag mit 13'754,83 Punkten um 0,05 Prozent höher und damit knapp unter dem Tageshoch. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert mit -0,97 Prozent auf 3081,33 Punkte jedoch deutlich an Terrain, während der breite SPI um 0,28 Prozent auf 19'515,65 Zähler nachgibt. Die anderen europäischen Börsen sind derweil unter Druck, wobei der DAX rund 1,5 Prozent verliert.
Auslöser der jüngsten Nervosität sind vor allem die zunehmenden Zweifel an den hohen Bewertungen im KI-Sektor, welche die Technologiewerte weltweit unter Druck setzten. Besonders stark traf es Südkorea, wo der technologiegetriebene Kospi zeitweise um mehr als 8 Prozent einbrach und der Handel vorübergehend ausgesetzt wurde. Auch in den USA deuten die Futures nach den deutlichen Verlusten von Amazon, Alphabet und Meta vom Vortag auf einen verhaltenen Handelsstart hin.
Für Entspannung sorgten dagegen Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Die Aussicht auf ein Abkommen innerhalb von 60 Tagen und die vorübergehende Freigabe iranischer Ölexporte drückten die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit Beginn des Konflikts. Im Fokus der Anleger stehen nun die US-Einkaufsmanagerindizes für Juni sowie die Quartalszahlen des Speicherchipherstellers Micron am Mittwochabend.
Auf der Verliererseite stehen dagegen konjunktursensitiven Titel ABB (-3,0 Prozent), Amrize (-2,9 Prozent) Sika (-2,2 Prozent) und Holcim (-2,0 Prozent). Diese geben einen Teil der Gewinne aus den Vorwochen wieder preis. Weiterhin nicht vom Fleck kommen auch Partners Group (-1,6 Prozent). Letztmals notierten die Papiere zu Beginn der Corona-Pandemie auf einem ähnlich tiefen Niveau.
Im breiten Markt sorgen vor allem Unternehmens- und Analystennachrichten für Bewegung. Die Aktien des Reisedetailhändlers Avolta legen nach der angekündigten Übernahme eines japanischen Unternehmens um 0,9 Prozent zu. Die Akquisition sei ein weiterer Schritt beim Ausbau der Präsenz in Asien, auch wenn sie gemessen am Konzernumsatz eher von begrenzter Bedeutung sei, heisst es im Handel.
Deutlich unter Druck stehen dagegen Komax (-7,6 Prozent). Eine Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux belastet die Titel. Der zuständige Analyst verweist auf zahlreiche Herausforderungen, darunter die anhaltende Schwäche im Automobilmarkt, zunehmenden Wettbewerb aus China sowie den laufenden Führungswechsel im Unternehmen.
Trotz der deutlichen Verluste in einzelnen Marktsegmenten sei derzeit keine breite Panik auszumachen, sagt ein Händler. Allerdings rücke die Gefahr höherer US-Zinsen zunehmend in den Vordergrund. Für die weitere Entwicklung an den Börsen dürften daher Inflations- und Arbeitsmarktdaten in den kommenden Wochen wichtiger werden als geopolitische Schlagzeilen.
+++
11:25
«Derzeit scheint der Weg frei für eine vertiefte Korrektur bei Technologiewerten», schreibt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Nach der starken Rally der vergangenen Monate würden viele Anleger die hohen Bewertungen für Gewinnmitnahmen nutzen. Der restriktivere Kurs der US-Notenbank und steigende Anleiherenditen könnten die Umschichtung aus technologiegetriebenen Märkten in breiter diversifizierte Aktienindizes zusätzlich begünstigen.
+++
10:45
+++
10:15
Anleger stossen bei Heineken auf die Ernennung eines neuen Konzernchefs an. Die Aktien der weltweit zweitgrössten Brauerei steigen um zwei Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch.
Rafael Oliveira soll im Oktober den Posten des Vorstandsvorsitzenden für eine Amtszeit von vier Jahren übernehmen. Er kommt vom niederländischen Kaffeekonzern JDE Peet's, den er seit 2024 leitet. Analysten von KBC Securities erwarten durch den Wechsel kurzfristig keine grösseren strategischen Veränderungen.
Heineken war seit Anfang Juni ohne Vorstandsvorsitzenden, nachdem der bisherige CEO Dolf van den Brink im Januar überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte.
+++
09:45
Der Leitindex SMI notiert eine Dreiviertelstunde nach Eröffnung mit 13'754,83 Punkten um 0,04 Prozent tiefer. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert mit 0,68 Prozent auf 3090,44 Punkte deutlich stärker an Terrain, während der breite SPI um 0,22 Prozent auf 19'527,01 Zähler nachgibt. Die anderen europäischen Börsen stehen derweil etwas stärker unter Druck.
Von den 20 SMI-Titeln notieren 15 im Minus. Gegen den Trend legen die defensiven Schwergewichte deutlich zu. Roche gewinnen 1,5 Prozent, Novartis 1,1 Prozent und Nestlé 0,4 Prozent. Auf der Verliererseite stehen dagegen erneut Partners Group (-2,5 Prozent) sowie die konjunktursensitiven Titel Amrize (-2,0 Prozent), ABB (-2,2 Prozent) und Sika (-1,6 Prozent).
Besonders stark unter Druck stehen die Technologiewerte. Nachdem der südkoreanische Kospi zeitweise mehr als 8 Prozent eingebüsst hatte, büssen auch hierzulande die Branchentitel deutlich ein. VAT (-3,8 Prozent), Comet (-5,0 Prozent), Inficon (-3,0 Prozent) und AMS-Osram (-5,8 Prozent) zählen zu den grössten Verlierern.
«Derzeit scheint der Weg frei für eine vertiefte Korrektur bei Technologiewerten», schreibt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Der restriktivere Kurs der US-Notenbank und steigende US-Renditen könnten die Umschichtung aus technologiegetriebenen Märkten in breiter diversifizierte Aktienindizes zusätzlich begünstigen.
Zu den grössten Gewinnern im breiten Markt zählen DKSH (+0,5 Prozent) und Sonova (+0,6 Prozent) nach Ratingerhöhungen durch Barclays bzw. Morgan Stanley. SMG Swiss Marketplace Group (+1,0 Prozent) gewinnen nach einer Kaufempfehlung von Berenberg hinzu. Bei Komax (-8,8 Prozent) belastet hingegen eine Kurszielsenkung durch Kepler Cheuvreux die Stimmung.
+++
09:00
+++
08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
08:00
Belastend wirken die negativen Vorgaben aus Asien sowie Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Gleichzeitig rücken die steigenden Zinserwartungen in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger.
+++
+++
07:00
An der Spitze der Blue Chips fanden sich am Montag VAT wieder, die erstmals über der Marke von 700 Franken schlossen, auf 706,80 Franken. Die Aktien haben das bisherige Allzeithoch von 515 Franken im Juli 2024 längst hinter sich gelassen und notieren auf einem Höchststand. Das Kursplus seit Januar beträgt 63 Prozent.
+++
06:10
+++
05:00
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer längeren Rally überwiegend schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 71.711,67 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent niedriger bei 4.060,41 Zählern. Die Börse Shanghai gewann hingegen 0,2 Prozent auf 4.171,43 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 5.016,91 Punkte. Anleger zeigten sich besorgt über eine möglicherweise aggressivere Zinspolitik der US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf.
In Japan strichen Investoren nach acht Gewinntagen in Folge Gewinne ein. «Nach einer Reihe von Kursgewinnen scheint der Markt einige leichte Gewinnmitnahmen zu verzeichnen», sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Zuvor hatte der Nikkei getrieben von KI-Werten Rekordhochs markiert. Bei den Einzelwerten zeigten sich Technologietitel gemischt: Der Kabelhersteller Fujikura sprang als Spitzenreiter um 8,8 Prozent nach oben, während der Technologieinvestor SoftBank Group 8,1 Prozent einbüsste. Zu den Verlierern zählten auch der Kabelproduzent Furukawa Electric mit einem Minus von zehn Prozent und der Metallerzeuger Mitsui Kinzoku, der acht Prozent verlor.
Gestützt wurde die Wirtschaft in Japan zuletzt von einer robusten Industriedynamik, die jedoch stark von geopolitischen Spannungen geprägt ist. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juni auf 54,9 Punkte. Laut S&P Global resultiert das Wachstum der Neuaufträge teilweise aus Vorratskäufen von Kunden, die wegen des Iran-Krieges Lieferengpässe befürchten. «Es ist wichtig anzumerken, dass die aktuelle Wachstumsphase teilweise durch Lageraufbau infolge des Krieges im Nahen Osten angetrieben wird», erklärte S&P-Ökonomin Annabel Fiddes. Diese Effekte dürften in den kommenden Monaten jedoch nachlassen.
+++
04:00
Im asiatischen Devisenhandel stand der schwache Yen im Fokus, der sich mit 161,58 zum Dollar seinem tiefsten Stand seit 40 Jahren näherte. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama beriet sich angesichts der starken Währungsschwankungen mit US-Finanzminister Scott Bessent. Auch Südkoreas Finanzminister bezeichnete das aktuelle Niveau des Won als «exzessiv». Der Dollar legte leicht auf 6,7748 Yuan zu und rückte zur Schweizer Währung etwas auf 0,8084 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1428 Dollar.
+++
03:00
Am Rohstoffmarkt erholten sich die Preise leicht, nachdem sie zuvor wegen nachlassender Angebotssorgen deutlich gefallen waren. US-Vizepräsident JD Vance hatte von Fortschritten bei den Gesprächen mit dem Iran gesprochen und betont, dass die Strasse von Hormus offen sei. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 74,20 Dollar.
+++
02:00
Der Dow stieg am Ende um 0,29 Prozent auf 51.712,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,37 Prozent auf 7.472,79 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent auf 30.347,08 Punkte nach unten.
Gestützt wurde der Leitindex von den Ölpreisen, die im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs erneut sanken. Technologiewerte verzeichneten hingegen teils deutliche Verluste. Auf die Stimmung drückte eine nachlassende Begeisterung der Anleger für das Thema Künstliche Intelligenz.
Aus Branchensicht war gleichwohl der konjunktursensible Halbleitersektor weiter gefragt. So erreichten die Aktien von Intel erneut einen Höchststand. Am Ende zogen sie um gut 5 Prozent an und bauten damit das Plus alleine in diesem Jahr auf 282 Prozent aus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kurs in etwa versiebenfacht.
Für den Branchenkollegen Micron ging es um fast 7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach einer Rally von knapp 900 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten auf fast 1,4 Billionen Dollar geklettert ist, legt am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. In Asien war der Chipsektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.
Derweil setzte sich der Sinkflug der Aktien von Börsenneuling SpaceX fort. Mit einem Minus von mehr als 16 Prozent verzeichneten sie ihren dritten Verlusttag in Folge. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk mit einer Marktkapitalisierung von fast drei Billionen Euro zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt beschert hatte.
Börsianer begründeten die nachlassende Euphorie über den Börsengang von SpaceX nicht nur mit der hohen Bewertung der Aktien, sondern auch mit dem sehr hohen Kapitalbedarf des Unternehmens. Erst am Montag hatte SpaceX Anleihen begeben, um die Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz stemmen zu können.
Für die Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet ging es um fünf Prozent nach unten. Die Titel litten zudem unter einer Personalie: John Jumper, Vizepräsident von Google DeepMind, wechselt zum Wettbewerber Anthropic. Jumper hatte 2024 für seine Arbeit im KI-Bereich den Nobelpreis für Chemie 2024 erhalten.
«Das Problem, das am meisten ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass die Hyperscaler trotz ihrer kolossalen Ausgaben für KI weiterhin eine extrem niedrige Kapitalrendite erzielen», sagte Matt Maley von der Investmentfirma Miller Tabak. Eine weitere grosse Sorge betreffe das Phänomen der «kreisförmigen Investitionen», bei denen Konzerne ineinander investieren und sich gleichzeitig verpflichten, die Produkte des jeweils anderen zu kaufen.
Für deutlichere Kursausschläge sorgten zu Wochenbeginn Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics etwa konnten sich über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf fast 133 US-Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen soll vom deutlich grösseren Konkurrenten Abbvie für 135,11 Dollar je Aktie oder insgesamt fast 11 Milliarden Dollar geschluckt werden, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel gewannen gut 6 Prozent.