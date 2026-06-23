Der Dollar tendierte am Dienstagmorgen leicht fester, was Marktbeobachter auf die gestiegenen Zinserwartungen in den USA zurückführen. Zum Franken hat sich der Dollar im Tagesverlauf leicht verteuert und notierte zuletzt bei 0,8100 Franken. Die runde Marke von 0,81 war bereits gestern kurzzeitig überschritten worden. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar etwas leichter und wurde zuletzt zu 1,1410 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9242 Franken ebenfalls unverändert.