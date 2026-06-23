Am Rohstoffmarkt erholten sich die ​Preise ​leicht, nachdem sie zuvor wegen nachlassender Angebotssorgen deutlich gefallen waren. US-Vizepräsident JD ⁠Vance hatte von Fortschritten bei den Gesprächen mit dem Iran gesprochen und ​betont, dass die Strasse von Hormus ⁠offen sei. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,3 ‌Prozent auf 78,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 74,20 Dollar.