Die Sorgen rund um den Technologiesektor bleiben damit das bestimmende Thema an den internationalen Börsen. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Unsicherheit über das China-Geschäft zusätzlich erhöht. Nun richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen. «Die Anleger prüfen heute sowohl die Widerstandsfähigkeit von Nvidias Gewinnentwicklung als auch die finanzielle Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems», meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Stimmungstest folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.