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17:44
Alle Blue Chips schlossen am Dienstag im Minus. Mit den geringsten Verlusten beendeten Givaudan (-0,5 Prozent), Sika (-0,5 Prozent) und Alcon (-0,6 Prozent) den Handel.
Finanzwerte wie UBS (-3,3 Prozent) und Partners Group (-1,8 Prozent) gaben klar nach. Die Nervosität im Technologiesektor wegen der nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen liess die Anleger auch in anderen Bereichen vorsichtiger werden, sagte ein Marktbeobachter. Für zusätzliche Belastung sorgten kritische Medienberichte zur Deutschen Bank, deren Aktien in Frankfurt einbrachen.
Aus dem Versicherungssektor fielen Swiss Life (-2,2 Prozent) negativ auf. Barclays hatte die Titel auf «Equal Weight» zurückgestuft und verwies auf sich verschlechternde Fundamentaldaten. Der jüngste Kursanstieg sei vor diesem Hintergrund zu weit gegangen, hiess es.
Unter Druck standen auch die Technologiewerte ABB (-1,7 Prozent) und Logitech (-2,3 Prozent). Gleichzeitig fehlt die Unterstützung durch die defensiven Schwergewichte: Roche (-0,8 Prozent) und Novartis (-1,8 Prozent) geben trotz positiver Zulassungsentscheide nach, auch Nestlé (-1,6 Prozent) notieren tiefer.
Erneut klar im Minus lagen Adecco (-2,9 Prozent). Nach der kräftigen Erholung seit Mitte Jahr wurden weitere Gewinne mitgenommen, heisst es am Markt.
Mit dem Auslaufen der Berichtssaison ist die Nachrichtenlage bei den Unternehmen insgesamt dünn. Bell (+0,4 Prozent) profitieren von zuversichtlichen Aussagen des Konzernchefs in einem Medieninterview.
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16:33
Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel zunächst an den deutlichen Preisrückgang vom Wochenauftakt angeknüpft hatten, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 93,81 US-Dollar gehandelt und damit anderthalb Prozent höher als am Vortag.
Am Ölmarkt bleibt die Lage in der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus ein bestimmendes Thema. Erneut haben Irans Revolutionsgarden Explosionen an zwei Schiffen dort gemeldet, was die Ölpreise nach oben trieb. Demnach soll es sich um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff handeln. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Tankschiffe auf dem Weg von den Fördergebieten am Persischen Golf beschossen worden oder waren durch Seeminen beschädigt worden.
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16:29
«Entscheidend ist heute, wie der Markt auf die Nvidia-Zahlen reagiert und was im Laufe der Woche mit Anthropic passiert», sagte Adam Sarhan, Direktor bei Market Terminal. Der Chipriese Nvidia will seinen Quartalsbericht nach Handelsschluss vorlegen. Am Donnerstag folgt der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic. Investoren sehen beides als wichtigen Test für die Technologiebranche.
Anthropic hält indes einer Pflichtmitteilung vom Dienstag zufolge an der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar je Aktie fest. «Die ermutigenden Nachfragesignale sind sicherlich hilfreich», sagte Brock Weimer, Stratege bei Edward Jones. Der Ausgabepreis wird am Mittwoch erwartet, die Erstnotiz am Donnerstag.
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16:05
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Dienstag um 0,6 Prozent auf 51'281 Punkte. Er hatte sich zuletzt besser als die anderen Indizes gehalten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,3 Prozent auf 7391 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,3 Prozent auf 27'109, womit er sich nicht von seiner jüngsten Talfahrt erholen konnte.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Exportkontrollen angekündigt.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. «Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen.»
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15:39
Der Dow Jones Industrial verliert zur Börseneröffnung 0,7 Prozent auf 51'231 Punkte. Der S&P 500 ist 0,2 Prozent im Minus auf 7402 Zähler. Der Nasdaq 100 startet ebenfalls mit Verlusten von 0,3 Prozent auf 27'157 Punkte.
Nvidia verlieren 0,1 Prozent. Der Tech-Konzern präsentiert nach US-Börsenschluss Quartalszahlen. Home Depot fallen 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen publizierte.
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14:46
Die Anleger in den USA dürften sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia. Kurz nach Börsenschluss lässt sich das Unternehmen in die Bücher schauen, bei dem zuletzt der Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt hatte. Nun dürfte sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft richten. Im vorbörslichen Handel legten Nvidia-Aktien ein Prozent zu.
Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte laut dem Broker IG mit minus 0,6 Prozent auf 51'313 Punkte in den Handel gehen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 wird dagegen gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,4 Prozent auf 27'300 Zähler prognostiziert.
Die Saison der Quartalsberichte neigt sich dem Ende zu, einige Nachzügler warteten vorbörslich noch mit Geschäftszahlen auf. Walt Disney rechnet im kommenden Jahr mit höheren Kapitalausgaben, als am Markt erwartet worden war. Die Aktien fielen vorbörslich um zwei Prozent.
Die Anteile von Home Depot verloren knapp zwei Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal zwar stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Derweil wird Konzernchef Ted Decker von Richard McPhail abgelöst.
Papiere von State Street verteuerten sich um 3,4 Prozent. Das Finanzhaus hat mit der Bankengruppe Emirates NBD eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit unterzeichnet.
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13:25
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13:15
Der SMI baut die Verluste aus und notiert 0,8 Prozent tiefer. Die Aktie von Swiss Life verliert mit 1,6 Prozent am meisten.
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12:30
Sorgen über eine nachlassende Kupfernachfrage im Zuge der jüngsten Zweifel am KI-Boom haben dem Industriemetall am Dienstag zugesetzt. Der Preis fiel um 0,8 Prozent auf 13'144 Dollar je Tonne, das war der tiefste Stand seit viereinhalb Monaten.
«Am Kupfermarkt werden derzeit vor allem Erwartungen an den weiteren Ausbau von Rechenzentren und der dafür benötigten Energieinfrastruktur gehandelt», sagte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Enttäusche der am Abend erwartete Ausblick vom Chipriesen Nvidia oder nährten Aussagen zur Investitionsbereitschaft der grossen Cloudanbieter neue Zweifel am KI-Boom, drohe eine weitere Verkaufswelle.
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11:40
Die Nervosität vor den am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen belastet nicht nur Technologieaktien, sondern greift zunehmend auch auf andere Sektoren über. Besonders deutlich geben Finanzwerte nach. Anders als am Montag liefern auch die defensiven Schwergewichte kaum Unterstützung, sämtliche SMI-Titel notieren im Minus.
Die Sorgen rund um den Technologiesektor bleiben damit das bestimmende Thema an den internationalen Börsen. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Unsicherheit über das China-Geschäft zusätzlich erhöht. Nun richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen. «Die Anleger prüfen heute sowohl die Widerstandsfähigkeit von Nvidias Gewinnentwicklung als auch die finanzielle Widerstandsfähigkeit des gesamten Ökosystems», meint ein Marktbeobachter. Ein weiterer Stimmungstest folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.
Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Welche Impulse davon ausgehen könnten, sei derzeit kaum abzuschätzen, heisst es am Markt.
Am Tabellenende stehen Finanzwerte. Partners Group (-2,0 Prozent) und UBS (-1,7 Prozent) geben klar nach. Die Nervosität im Technologiesektor lasse die Anleger auch in anderen Bereichen vorsichtiger werden, sagt ein Marktbeobachter. Für zusätzliche Belastung sorgen kritische Medienberichte zur Deutschen Bank, deren Aktien in Frankfurt um mehr als 5 Prozent einbrechen.
Aus dem Versicherungssektor fallen Swiss Life (-1,5 Prozent) negativ auf. Barclays hat die Titel auf «Equal Weight» zurückgestuft und verweist auf sich verschlechternde Fundamentaldaten. Der jüngste Kursanstieg sei vor diesem Hintergrund zu weit gegangen, heisst es.
Unter Druck stehen auch die Technologiewerte ABB (-0,8 Prozent) und Logitech (-0,9 Prozent). Gleichzeitig fehlt die Unterstützung durch die defensiven Schwergewichte: Roche (-0,6 Prozent) und Novartis (-0,8 Prozent) geben trotz positiver Zulassungsentscheide nach, auch Nestlé (-0,4 Prozent) notieren tiefer.
Auch in den hinteren Reihen sind Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor wenig gefragt. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA sowie von den technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea. VAT (-0,2 Prozent) halten sich dabei noch vergleichsweise gut. Comet (-1,3 Prozent) und Inficon (-1,2 Prozent) verlieren deutlicher, AMS Osram (-3,7 Prozent) stehen besonders stark unter Druck.
Erneut klar im Minus liegen Adecco (-2,0 Prozent). Nach der kräftigen Erholung seit Mitte Jahr würden weitere Gewinne mitgenommen, heisst es am Markt.
Zu den wenigen Gewinnern zählen dagegen die Telekomwerte Sunrise (+0,6 Prozent) und Swisscom (+0,3 Prozent). Auch Kühne+Nagel (+0,5 Prozent) legen gegen den Markt zu.
Mit dem Auslaufen der Berichtssaison ist die Nachrichtenlage bei den Unternehmen insgesamt dünn. Bell (+1,3 Prozent) profitieren von zuversichtlichen Aussagen des Konzernchefs in einem Medieninterview.
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11:00
Neue Kursziele und Rating für Schweizer Aktien:
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10:30
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09:10
Der SMI verliert zum Handelsstart 0,32 Prozent. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, wo sich der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zuletzt verschärft hat. Anders als am Montag sind defensive Titel hierzulande vorerst kaum eine Stütze.
Im Mittelpunkt bleibt der Technologiesektor. Die US-Regierung hat die Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia verschärft, um Umgehungsgeschäfte mit China zu erschweren. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen, die als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor gelten. Ein weiterer Test folgt am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic.
Etwas Entlastung kommt vom Ölmarkt. Brent verbilligt sich um rund 0,9 Prozent auf 91,79 Dollar je Fass. «Der Markt gewichtet derzeit die bessere physische Ölversorgung stärker als die geopolitischen Risiken», meint ein Marktbeobachter. Im Blick steht zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Welche Impulse davon ausgehen könnten, sei offen, heisst es am Markt.
Richemont ist die einzige SMI-Aktie, die zum Handelsstart ein Plus vorweist (1 Prozent). Während andere Banken ihre Kursziele trimmen, erhöht Goldman Sachs auf 230 (225) Fr. mit Kaufen.
Zurich kann ihren vorbörslichen Gewinn nicht halten (-0,2 Prozent). Der Versicherer hat im Rahmen seines Kapitalmarkttages die Erwartungen an die Synergien aus der Integration von Beazley erhöht.
In den hinteren Reihen stehen Swiss Life (-1 Prozent) nach einer Abstufung durch Barclays. Schwach zeigen sich zudem Technologiewerte wie ABB (-0,6 Prozent) und Logitech (-0,5 Prozent) sowie die Finanzwerte UBS (-1,3 Prozent) und Partners Group (-1,4 Prozent).
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär rund eine Stunde vor Handelsstart 0,48 Prozent tiefer gestellt. Alle Aktienkurse an der Schweizer Vorbörse sind tiefer, ausser bei Zurich. Die Aktie steigt nach Angaben zum Kapitalmarkttag um 0,44 Prozent.
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07:45
Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8392 Franken nach 0,8399 am Vorabend und liegt damit knapp unter der am Montag zeitweise überschrittenen Marke von 0,84. Der Euro hat sich zum Dollar bei 1,1007 wieder knapp über der Marke von 1,10 stabilisiert. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil wenig verändert bei 0,9237.
Im Blick bleibt auch die Schwäche der US-Technologiewerte. Sollte sich der Ausverkauf fortsetzen, könnte dies zunehmend den Dollar belasten, heisst es weiter. Für Unsicherheit sorgt zudem das für Donnerstag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Amtskollegen aus China und Russland in Shenzhen.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,35 Prozent tiefer gestellt. Am Montag hatte der Leitindex 0,57 Prozent gewonnen.
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06:00
Die Furcht vor einer Eskalation im Technologiestreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag ins Minus gedrückt. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 58'994,39 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent niedriger bei 3845,19 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3602,07 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3981,91 Punkten.
Vor dem anstehenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping verschärfte die US-Regierung die Exportkontrollen für hochmoderne KI-Chips nach China. Dies belastete vor allem Technologiewerte, zumal Anleger ohnehin nervös auf die anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia sowie den Rücktritt von dessen Chef Jensen Huang blickten.
«Die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und dem Börsengang von Anthropic hält die Anleger von aggressiven Käufen ab und erhöht den Druck auf die Aktien», erklärte Analyst Yoshitaka Araya von Monex Securities. In Japan zählten KI- und Chip-Werte wie Advantest, Kioxia Holdings und SoftBank Group zu den grössten Verlierern.
In China rückte zudem die Kupferindustrie in den Fokus. Die chinesische Schmelzkapazität für Kupferkonzentrat werde 2026 nahezu ihre Obergrenze erreichen, sagte Chen Xuesen vom Branchenverband China Nonferrous Metals Industry Association. Der Verband wolle mit der Regierung ein Frühwarnsystem aufbauen, um die Produktion flexibler an das weltweite Angebot anzupassen.
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05:30
Aussichten auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) gaben der US-Währung Auftrieb. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,34 Yen und legte leicht auf 6,6650 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er zeitweise bis 0,8414 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1005 Dollar und zog leicht auf 0,9236 Franken an. Händler in Tokio blieben wegen der Yen-Schwäche in Alarmbereitschaft für mögliche Stützungskäufe der japanischen Regierung.
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05:00
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,8 Prozent auf 91,70 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,7 Prozent schwächer bei 85,11 Dollar. Anzeichen für eine Erholung der Öltransporte durch die Strasse von Hormus verstärkten die Erwartung eines Überangebots. Dies drückte die Preise, obwohl jüngste Zwischenfälle mit Tankern die Risiken für die Exporte aus dem Nahen Osten unterstrichen.
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01:00
Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Ausserdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia.
Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27'197,15 Punkte den dritten Verlusttag in Folge. Langsam aber sicher rückt wieder das Kurstief seit April bei 26'606 Zählern in Sichtweite, auf welches der Auswahlindex vor anderthalb Wochen abgerutscht war. Da hatte ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert.
Sein Jahresgewinn von zeitweise 24 Prozent ist inzwischen auf 7,7 Prozent zusammengeschmolzen, womit sich der grosse Vorsprung auf den Dow Jones Industrial fast komplett in Luft aufgelöst hat. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex sank zu Wochenbeginn um 1,41 Prozent auf 51'608,17 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,92 Prozent auf 7416,59 Punkte bergab - in der Jahresbilanz hat er den Nasdaq 100 mit plus 8,3 Prozent inzwischen überholt.
Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,1 Prozent ebenfalls weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Nach Medienberichten, wonach Verbündete des jüngst zurückgetretenen Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr arbeiten, hiess es dort unter Berufung auf informierte Personen zuletzt, es gebe beim Verwaltungsrat keine entsprechenden Überlegungen.
Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten Sandisk , Arm Holdings , Micron und Marvell Technology mit Abschlägen von 7,3 bis 8,6 Prozent zu den grössten Verlierern.
Mit Spannung wird im Tech-Sektor zudem auf den Anthropic-Börsengang gewartet, der voraussichtlich an diesem Donnerstag über die Bühne gehen soll. Dieser werde «unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt Analyst Kyle Rodda von Capital.com.
Schlechte Nachrichten gab es für Anthropic-Konkurrent OpenAI: Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt den ChatGPT-Entwickler wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen Künstliche Intelligenz. Eigenmächtige Aktionen fortgeschrittener KI von OpenAI und anderen Tech-Riesen - neben Anthropic auch von Google und vom Facebook-Konzern Meta - hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Debatten um Risiken der Technologie angefacht.
Dass die schwerwiegende Störung bei den Microsoft-Büroprogrammen nach eigenen Angaben behoben ist, half den Aktien des Softwarekonzerns im schwachen Tech-Umfeld wenig: Sie sanken um 1,1 Prozent. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst.
Die Anteilscheine von SpaceX verloren trotz guter Nachrichten 1,3 Prozent. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)