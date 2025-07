Zugleich geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Hierzulande berichten kommende Woche SMI-Firmen wie die beiden Bauzulieferer Holcim und Sika sowie der Computerzubehörhersteller Logitech über die Geschäftsentwicklung per Ende Juni. Und es rapportieren auch viele weitere Unternehmen wie etwa Clariant oder SIG. Am Montag legen mit der Naturenergie AG und der SIX Group zwei Firmen Geschäftszahlen vor, die weniger stark im Rampenlicht stehen.