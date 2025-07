Die europäischen Automobilwerte haben ihre anfänglichen Gewinne nach dem US-Zollabkommen mit der EU nicht halten können. In Deutschland bröckeln die Titel von Porsche AG, BMW und Volkswagen um jeweils fast vier Prozent ab, nachdem sie zuvor um zwei bis vier Prozent zugelegt haben. Der europäische Sektorindex baut seine Gewinne von knapp zwei Prozent ebenfalls wieder ab und rutscht in etwa genauso stark ins Minus. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag gesagt, die Europäische Union werde pauschale Zölle von 15 statt 30 Prozent auf die meisten Exporte in die USA zahlen müssen. Ausserdem kann die für Deutschland besonders wichtige Autobranche mit Entlastung rechnen. Dennoch lägen die neuen Zölle beim Sechsfachen des Niveaus vor Trumps zweiter Amtszeit, schreiben die Experten der britischen Grossbank Barclays. Mit nennenswerten positiven Anpassungen der Konzernprognosen nach dem Abkommen sei daher eher nicht zu rechnen. «Ausserdem ist es natürlich schwer zu sagen, welches Zollniveau tatsächlich bereits in den Aktienkursen enthalten war, aber wir gehen davon aus, dass die Anleger mit den 15 Prozent bereits gerechnet hatten.»