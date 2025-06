Die ersten Reaktionen an den Börsen nach dem Angriff der USA am Wochenende hielten sich zunächst in Grenzen. Es gab keine Anzeichen für Panikverkäufe. Optimisten hofften, dass der Iran nach dem Angriff und der möglichen Zerstörung seiner Atomanlagen einen Rückzieher machen könnte oder dass sogar ein Regimewechsel eine weniger feindselige Regierung an die Macht bringen könnte. Die Analysten von JPMorgan gaben jedoch zu bedenken, dass frühere Anzeichen von möglichen Regimewechseln in der Region in der Regel zu einem Anstieg der Ölpreise um bis zu 76 Prozent und im Laufe der Zeit um durchschnittlich 30 Prozent führten.