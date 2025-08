Nach seiner Rückkehr zum Wachstumskurs lässt sich der Modekonzern von den US-Zöllen nicht bange machen. Der Vorstand bekräftigte seine Ziele für 2025, wie Finanzvorstand Yves Müller am Donnerstag betonte. Mit Blick auf die geplanten Einfuhrzölle von 15 Prozent auf Exporte in die USA sagte der Manager: «Auch wenn wir uns alle dies sicher anders gewünscht hätten, so treffen uns diese Ankündigungen nur in einem überschaubaren Masse ... In Summe können wir diese abfedern und sind vorbereitet.» Derzeit entfallen den Angaben zufolge 15 Prozent des Konzernumsatzes von Hugo Boss auf die USA.