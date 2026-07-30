Die Sorge vor einer Blase bei Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die asiatischen Börsen am Donnerstag ‌verunsichert. ⁠Im Mittelpunkt stand ein Ausverkauf in Südkorea, der den Leitindex Kospi auf einen ⁠Wochenverlust von zwölf Prozent drückte. Am Donnerstag erholte sich der Index zwar um vier ‌Prozent, der Finanzminister entschuldigte sich jedoch für die ‌Einführung von gehebelten Einzelaktien-ETFs, die die Verluste ​verschärft hatten. «Angesichts der Tatsache, dass die grundlegende These intakt bleibt, scheint das aktuelle Verkaufsgeschehen ein irrationales, panikartiges Element zu haben», sagte Gina Kim, Portfoliomanagerin bei Nordea Asset Management. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans ‌legte um mehr als ein Prozent zu. Der japanische Nikkei-Index stieg um zwei Prozent. Zusätzliche Unsicherheit ging von der US-Notenbank Fed aus, die nach einer uneinheitlichen ​Zinsentscheidung die Anleger über den künftigen Kurs im Unklaren ​liess.