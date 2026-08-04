Angetrieben von positiven Vorgaben der Wall Street haben die Börsen in Asien am Dienstag überwiegend zugelegt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte ‌0,1 Prozent ⁠fester. Besonders deutlich ging es in Südkorea mit einem Plus von bis zu 2,1 Prozent ⁠aufwärts. Der japanische Nikkei-Index gab hingegen um 0,3 Prozent nach. Für Zuversicht sorgten Daten, wonach die Aktivität im US-verarbeitenden Gewerbe ‌im Juli auf den höchsten Stand seit mehr als vier ‌Jahren gestiegen war. Dies hatte dem Dow-Jones-Index am ​Vortag zu einem Rekordschluss verholfen. «Die Risikomärkte haben eindeutig die Kurve gekriegt», sagte Chris Weston, Analysechef bei der Pepperstone Group. Gleichzeitig rechnen die Anleger weiterhin mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im September. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte wird derzeit auf 65 Prozent geschätzt.