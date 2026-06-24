Am Devisenmarkt hielt die Schwäche des Yen an. Der ‌Dollar gewann geringfügig auf 161,56 Yen und notierte damit in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs, was die Sorge vor einer Intervention der japanischen Notenbank schürte. Zum chinesischen Yuan legte er leicht ​auf 6,7941 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar ​etwas auf 0,8099 Franken vor. Das ist der höchste Stand seit Anfang November. Der Euro notierte fast ​unverändert bei 1,1372 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9211 Franken an.