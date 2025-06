US-Präsident Donald Trumps Aufforderung zur Evakuierung Teherans hat am Dienstag im frühen Handel auch die Anleger an den asiatischen Börsen verunsichert. Die Märkte waren nervös, nachdem Trump seinen Besuch in Kanada beim G7-Gipfel verfrüht abbrach, um sich um wichtige Angelegenheiten in Washington zu kümmern, wie das Weisse Haus erklärte.