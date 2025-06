Grund für die anfänglichen Kursverluste war die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel in Kanada überraschend schnell wieder verlassen hatte. Dies könnte darauf hindeuten, dass die USA eine aktivere Rolle im Nahen Osten einnehmen könnten, sagt ein Analyst. Zusätzlich beschäftigten sich die Anleger mit den bevorstehenden Notenbank-Sitzungen. Am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) über ihre künftige Geldpolitik informieren. Während das Fed die Füsse still halten dürfte, wird von der SNB eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte auf dann null Prozent erwartet. Manche Auguren gehen gar davon aus, dass die SNB den Leitzins wieder in negatives Territorium senken könnte. Und auch die stockenden Handelsgespräche zwischen den USA und China stimmten die Anleger weiterhin vorsichtig, heisst es weiter.