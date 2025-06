Die Schweizer Börse verliert am Dienstag weiter an Boden. Die militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel und die Erwartung mehrerer Notenbank-Sitzungen machen die Investoren nervös. Der SMI verliert weitere 0,7 Prozent auf 12'007 Punkte. Die Zuspitzung im Krieg zwischen Israel und Iran hat den G7-Gipfel in Kanada überschattet: US-Präsident Donald Trump verliess wegen der Situation im Nahen Osten vorzeitig das Treffen der wichtigsten westlichen Industrieländer und kehrt nach Washington zurück. Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgt auch die Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Donnerstag folgen die Entscheidungen der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank.