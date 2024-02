Die Analysten sprachen von einer Schnäppchenjagd, nachdem die Indizes am Dienstag bis zu knapp zwei Prozent im Minus geschlossen hatten. Neue Daten wiesen auf eine überraschend zähe US-Inflation hin, was Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die hohe Teuerungsrate schürte. "Das Schlimmste ist der Anstieg der Inflation in absolut allen Sektoren", sagte Paul Nolte, Berater und Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest. "Ich will nicht sagen, dass die Inflation gleich wieder auf vier bis fünf Prozent zurückkehrt, aber ich bin auch nicht bereit zu sagen, dass es sich bei den Daten von gestern nur um einen kleinen Rücksetzer handelt."