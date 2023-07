Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit leichten Auftaktverlusten erwartet. Nachdem der Index am vergangenen Freitag die dritte Börsenwoche in Folge im Plus geschlossen hatte, zeichnet sich somit auch für den Juli eine leicht positive Bilanz ab. Die Vorgaben aus Übersee werden als freundlich gewertet. An der Wall Street hatten am Freitag Konjunkturdaten gestützt und auch in Asien schieben die aktuellsten Daten am Montag die Kurse an.