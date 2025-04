Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Handelspolitik der USA: Die Regierung von Präsident Donald Trump will am Mittwoch neue Zölle verkünden. Der Republikaner hatte zuletzt von einem «Tag der Befreiung» gesprochen. Die Aufschläge dürften sich gegen eine Vielzahl von Ländern richten, die Handelsüberschüsse mit den USA haben. Bei diesen will Trump «reziproke Zölle» erheben, sich also an deren oft höheren Sätzen orientieren. «Die Gefahr eines Handelskrieges war lange nicht so gross wie aktuell», fasst Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Bis zur Verkündung der Zölle am Abend sei bei den Anlegern Abwarten angesagt.