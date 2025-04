Am heutigen Abend nach Börsenschluss will Trump eine Reihe von reziproken Zöllen ankündigen, die bei allen Ländern beginnen werden. Wie aus dem Weissen Haus angekündigt wurde, werden die Zölle sofort in Kraft treten. Davor stehen mit den ADP-Daten noch weitere Zahlen zum US-Arbeitsmarkt an. Sie folgen auf die bereits am Vortag publizierten Jolts-Daten (Job Openings and Labor Turnover Survey) und bieten Investoren eine weiter Indikation für den am Freitag geplanten monatlichen Arbeitsmarktbericht.