Der Goldpreis ist nach schwachen US-Konjunkturdaten auf den höchsten Stand seit März 2022 gestiegen. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg an der Börse in London zeitweise bis auf 2024 US-Dollar. Am späten Dienstagnachmittag betrug der Preis 2019 Dollar. Das sind rund 1,7 Prozent mehr als am Vortag. Auch in Euro gerechnet legte der Goldpreis deutlich zu. Zuletzt kostete die Feinunze 1847 Euro.