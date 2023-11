Der US-Autoriese General Motors will mit einer deutlich höheren Dividende und einem Aktienrückkauf die Gunst der Anleger zurückgewinnen. 2024 soll die Quartalsausschüttung um 3 US-Cent auf 12 Cent je Aktie steigen, gab das Unternehmen anlässlich einer Konferenz am Mittwoch in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) bekannt. Zudem will General Motors eigene Aktien für bis zu 10 Milliarden US-Dollar kaufen und diese einziehen. Im vorbörslichen Handel kamen die Ankündigungen gut an: Die Aktie legte um fünf Prozent zu.