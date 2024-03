Anleger in Asien halten sich am Mittwoch vor der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress mit grösseren Investitionen zurück. «Es scheint unwahrscheinlich, dass Powell die Botschaft ändern wird, die er und seine Kollegen in letzter Zeit verkündet haben, nämlich dass sie es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken, und dass sie mehr Gewissheit haben wollen, dass die Inflation unter Kontrolle ist, bevor sie dies tun», schrieben die ING-Volkswirte in einer Kundenmitteilung. Darüber hinaus belastete der Kursrutsch an der technologielastigen Nasdaq über Nacht die Technologiewerte in Japan.