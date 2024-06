Die Aktien von Southwest zogen am Montag vorbörslich um gut 8 Prozent an. Dem «Wall Street Journal» zufolge sicherte sich der Hedgefonds Elliott Investment des aktivistischen Investors Paul Singer eine Beteiligung an der Fluggesellschaft im Wert von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Singer werde damit auf Anhieb einer der grössten Anteilseigner und strebe einen Einfluss auf die Unternehmensführung an, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise. Die Southwest-Aktien hatten in den vergangenen 5 Jahren 45 Prozent an Wert verloren. Bei Konkurrent Delta steht dagegen nur ein Minus von 8,4 Prozent zu Buche, während der S&P 500 im selben Zeitraum um 86 Prozent zugelegt hat.