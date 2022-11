Mit Blick auf die Börse lautet die Frage, wie weit die am Vortag von den Inflationsdaten aus den USA ausgelöste Euphorie die Kurse noch tragen mag. In New York aber auch bereits am Nachmittag in Europa hat die etwas geringer als erwartet ausgefallene Teuerung eine Kursfeuerwerk ausgelöst. Der SMI schloss in der Folge 2 Prozent höher, der Dow Jones Industrial beinahe 4 Prozent und die Tech-Aktien an der Nasdaq kletterten gar um über 7 Prozent in die Höhe.