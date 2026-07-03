Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten verschoben die Zinserwartungen ‌der Händler in Richtung Oktober. «Die Zahlen stellen das ​Narrativ infrage, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte auf Kurs für eine Zinserhöhung bleibt», erklärten die Analysten von Westpac. In Asien untermauerten derweil positive Konjunktursignale die Kauflaune: Der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor signalisierte im Juni wieder Wachstum. Gleichzeitig stieg in China die Auslandsnachfrage nach Dienstleistungen so stark wie seit 20 Monaten nicht mehr, auch wenn der Sektor ‌insgesamt etwas langsamer wuchs.