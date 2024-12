Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3.430,25 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.993,90 Punkten. Die Wiederaufnahme der Goldkäufe durch China zur Aufstockung der Reserven scheint den Spotpreisen geholfen zu haben, die jüngste Handelsspanne zu durchbrechen. Zusätzlich hat der US-Automobilhersteller Tesla in der ersten Dezemberwoche 21.900 Elektrofahrzeuge in China verkauft und damit den höchsten Wochenabsatz im vierten Quartal 2024 erzielt, wie Tesla China am Mittwoch mitteilte. Das Model Y von Tesla war im vergangenen Jahr mit 556.000 verkauften Einheiten das meistverkaufte Fahrzeug in China. Der US-amerikanische Elektroauto-Riese hat die Anreize in China zum Jahresende mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 10.000 Yuan (etwa 1.375 Dollar) auf ausstehende Kredite für das Model Y erhöht, da er durch den von BYD angeführten Kostensenkungswettbewerb an Boden verloren hat.