In Japan hat die Regierung ein wirtschaftliches Notfallpaket beschlossen, um die Belastungen durch die umfassenden US-Zölle für Industrie und Haushalte zu lindern. Ministerpräsident Shigeru Ishiba erklärte, dass die Zollmassnahmen erhebliche Auswirkungen auf Branchen wie die Automobil- und Stahlindustrie haben könnten, die Japans Wirtschaft stützen. Das Paket umfasst eine stärkere Unterstützung der Unternehmensfinanzierung sowie Subventionen zur Senkung der Benzinpreise und eine teilweise Erstattung der Stromrechnungen für drei Monate ab Juli. Die Regierung veröffentlichte auch die offiziellen Zahlen zur Kerninflation in Tokio. Die Kernverbraucherpreise sind in Japans Hauptstadt im April im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent gestiegen. Technologieaktien führten am Freitag die Gewinne an. Der Aktienkurs von Elektromotorenhersteller Nidec stieg um elf Prozent, da das Unternehmen einen Rekordjahresgewinn prognostizierte. Nissan-Aktien stiegen um zwei Prozent, da die Anleger darauf spekulierten, dass das Schlimmste überstanden sein könnte.