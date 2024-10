Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8650 nach 0,8654 am Morgen. Am späten Mittwochnachmittag kostete der Greenback mit 0,8668 Franken nur wenig mehr. Der Kurs des Euro ist dagegen in den vergangenen 24 Stunden leicht gesunken und wird derzeit zu 0,9392 nach 0,9390 am Morgen und 0,9413 am Vortag gehandelt. Der Euro hat zum US-Dollar im Laufe des Tages leicht an Terrain eingebüsst. Im Tagesvergleich kostet er aber gleichviel.