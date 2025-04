Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 40.212,71 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,8 Prozent auf 5.363,36 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 2,1 Prozent auf 16.724,46 Stellen an. In den Tagen davor waren die Indizes um jeweils mehrere Prozentpunkte geschwankt.