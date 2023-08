Händler verwiesen in die USA, wo die Börsen am Dienstag einen Grossteil ihrer frühen Verluste aufholen und den Handel auf Tageshoch beenden konnten. Dieser Schwung sorge auch hierzulande für eine Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Die Investoren dürften allerdings an der Seitenlinie bleiben und die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen abwarten. Am Freitag werden mit den US-Produzentenpreisen dann noch weitere wichtige Daten veröffentlicht.