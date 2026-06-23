Der Aktienmarkt hat in den vergangenen Tagen mehrere Anzeichen einer Überhitzung gezeigt. Die Aktie von SK Hynix war zuvor acht Handelstage in Folge um jeweils mehr als 2 Prozent gestiegen und hatte ihre Jahresrally in dieser Woche auf nahezu 350 Prozent ausgeweitet. «Nach einer langen, von Momentum getriebenen Rally ist der koreanische Markt zunehmend empfindlich gegenüber Veränderungen der Stimmung von Privatanlegern geworden, insbesondere da sich die Aufmerksamkeit auf den Einsatz von Hebeln unter Privatanlegern richtet», sagte Gary Tan, Portfoliomanager bei Allspring Global Investments.