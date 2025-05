Die Rüstungswerte setzen ihren Aufwärtstrend zu Wochenbeginn fort. Rheinmetall-Aktien stehen mit einem Plus von 2,4 Prozent an der Dax-Spitze. Die Aktien von Renk notieren im MDax 1,4 Prozent fester. Allein an den vergangenen vier Handelstagen kommen sie auf ein Plus von jeweils rund 17 Prozent. Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben angesichts der vielen weltweiten Krisenherde habt Rüstungswerte in den vergangenen Monaten deutlich Rückenwind verliehen.