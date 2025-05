Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft eine Spur fester. Dabei hat der Leitindex nach einem verhaltenen Start leicht Fahrt aufgenommen. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden könnten, hänge von Anschlusskäufen ab, meinen Händler. Und sie sind sich nicht so sicher, ob es zu solchen kommt: Denn nach den starken Vorwochen täte dem Markt eine Atempause nur gut, meinen manche Börsianer. Dadurch trübte sich die derzeit gute Marktstimmung auch nicht ein. Zuletzt hatten solide Daten vom US-Arbeitsmarkt die Rezessionssorgen in den USA wieder etwas zurückgedrängt. Zudem stärkten Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China die Zuversicht der Anleger. Allerdings hänge diese an einem dünnen Faden, denn eine Lösung sei noch nicht in Sicht, heisst es weiter.